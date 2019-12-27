27.12.2019 - 20:44 |
Fenerbahçe Beko - Valencia (CANLI)
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Valencia takımını konuk ediyor. Kanarya mağlubiyet serisini sonlandırmak adına Valencia’yla karşılaşacak. Mücadele saat 20.45'te başladı.
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, İspanyol takımı Valencia takımını konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadele saat 20.45'te başladı. Kanarya mağlubiyet serisini sonlandırmak adına Valencia’yı mağlup etmenin peşinde...
FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA: 57-47
*3. çeyrek oynanıyor
1. Periyot sonucu: 24-22
2. Periyot sonucu: 48-40
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