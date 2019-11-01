EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. 5 haftada bir galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, bu kötü gidişata son vermek istiyor ve kendi seyircisi önünde işi şansa bırakmak istemiyor. Bu kritik maçı kaçırmak istemeyen taraftarların aklındaki soru ise "Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde...

FENERBAHÇE BEKO ZALGIRIS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas maçı bu akşam saay 20.45'te Ülker Sports Arena'da oynanacak. Mücadeleyi beIN SPORTS 3 kanalı canlı yayınlayacak.

Çarşamba akşamı evinde Zenit St Petersburg ile karşılaşan Zalgiris Kaunas, normal süresi 62-62 biten maçta uzatmalarda 20-8 kaybetti ve üst üste iki maçlık galibiyet serisine son verdi. Bu sezon ki tek deplasman maçında İtalya’da Milano’ya kaybettiler. 2018/19’da normal sezonda İstanbul’da Anadolu Efes ve Darüşşafaka’yı deviren Litvanya temsilcisi, Fenerbahçe’ye ise kaybetmişti. Şimdiye kadar 21 kez karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Zalgiris Kaunas 6 kez güldü.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasında Euroleague’de oynanan son 10 maçın 8’ini Fenerbahçe kazandı.

• Zalgiris Kaunas, Euroleague’de normal sezondaki son 13 dış saha maçının 9’unu kaybetti.

• Fenerbahçe, Euroleague’de normal sezonda evinde oynadığı son 16 maçı da kazandı.