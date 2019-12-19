Fenerbahçe Beko - Zenit: 81-84
THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Rus ekibi Zenit karşısında kötü gidişe son vermek için sahaya çıktı. Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da oynanan ve 4. çeyreği çekişmeli geçen maçı Fenerbahçe Beko yediği son saniye üçlüğü ile 84-81 sahadan mağlup ayrıldı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Rusya ekibi Zenit'e son saniyelerde yediği 3 sayılık basketle 84-81 yenildi.
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla üst üste 3'üncü, toplamda ise 10'uncu yenilgisini yaşadı. Zenit ise bu sezon 4. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 11-8 önde geçti. Savunmada sertliğini artıran Zenit, boyalı alandan bulduğu sayılarla 9. dakikada ilk kez öne geçti: 14-15. Moladan iyi dönen Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-18 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe de 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, De Colo ve Kalinic'in hücumda verdikleri katkıyla 15. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 34-23. Zenit, Ayon'la boyalı alanı kullanarak farkı eritse de Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 43-38 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte iki takım da üst üste 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar buldu ve 25. dakika Fenerbahçe Beko'nun 52-47'lik üstünlüğüyle geçildi. Hücumda basit hatalarla top kayıpları yapan sarı-lacivertliler karşısında hem içeriden hem de dışarıdan yüksek şut yüzdesiyle oynayan Zenit, final periyoduna 60-59 üstün girdi.
Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler, 34. dakikayı 68-64 önde geçti. Ayon ve Khvosyov'la hücumda etkili olan Zenit, 36. dakikada yeniden öne geçti: 72-74. Zenit, son 30 saniyede Ayon'un pota altından bulduğu basketle skoru 80-78'e getirdi. Datome'yle hücumdan boş dönen Fenerbahçe Beko karşısında Zenit, Abromaitis'le serbest atış çizgisinden 2'de 1 isabet buldu ve son 8.1 saniyeye 81-78 önde girdi. Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın sol köşeden bulduğu 3 sayılık basketle skora 6 saniye kala dengeyi getirdi: 81-81. Zenit, son topu kullandığı Albicy'le 3 sayılık basket buldu ve sahadan 84-81 galip ayrıldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Jakub Zamojski (Polonya), Mario Majkic (Slovenya)
Fenerbahçe Beko: Westermann, Ali Muhammed 3, Melih Mahmutoğlu 5, Lauvergne 18, Ahmet Düverioğlu 2, Kalinic 16, Sloukas 13, De Colo 9, Williams 6, Datome 9
Zenit: Albicy 12, Voronov 11, Ponitka 16, Pushkov 2, Ayon 12, Iverson 9, Ponkrashov, Hollins 6, Khvostov 6, Trushkin, Abromaitis 10
1. Periyot: 22-18
Devre: 43-38
3. Periyot: 59-60
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