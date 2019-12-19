Fenerbahçe Beko-Zenit maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko bu akşam Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda Zenit'i konuk edecek. Turkish Airlines Euroleague'e son iki sezondur damga vuran Fenerbahçe Beko, Euroleague'de geride kalan 14 haftada 9 kez mağlup olan taraf olurken 5 kez ise galip geldi Topladığı 19 puanla 14. sırada yer alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında oynayacağı maçı kazanmak istiyor. Peki Fenerbahçe Beko-Zenit maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-ZENİT MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Zenit maçı bu akşam saat 20:45'te Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS HABER ekranından naklen şifresiz olarak yayınlanacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Zenit'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında bu akşam sahasında Rusya temsilcisi Zenit'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında dün deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımına 81-78 mağlup olan sarı-lacivertliler, bir gün aradan sonra Zenit'i konuk edecek.

Son 5 sezonda Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 14 maçta 5 galibiyet, 9 yenilgi yaşadı.

Zenit ise Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 3 galibiyet alırken, 11 müsabakada mağlup oldu.

Fenerbahçe'nin 524. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 524. maçına Zenit karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 523 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 223 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 321 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 132 kez de mağlup oldu.

Fenerbahçe ile Zenit, THY Avrupa Ligi'nde ilk kez karşı karşıya gelecek.