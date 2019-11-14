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14.11.2019 - 14:25 |

Fenerbahçe Beko'da De Colo şoku!

CSKA Moskova ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'da sakatlığı süren Nando De Colo İstanbul'da kaldı.

Fenerbahçe Beko'da De Colo şoku!

THY Euroleague'de yarın CSKA Moskova ile oynanacak zorlu maç öncesinde Fenerbahçe Beko'ya kötü haber. 

Sakatlığı süren yıldız oyuncu Nando De Colo İstanbul'da kaldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Takımımızda Nando De Colo, Bayern Münih maçının son bölümünde kas spazmına bağlı olarak yaşadığı sakatlık sonrası ağrıları devam etmesi nedeniyle Rusya kafilesinde yer almıyor. Berkay Candan, Egehan Arna, Ergi Tırpancı ve Ekrem Sancaklı da İstanbul’da kalan diğer oyuncularımız oldu."

 

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