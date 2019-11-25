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25.11.2019 - 08:09 |

Fenerbahçe Beko'da Kalinic hastaneye kaldırıldı

Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 83-75 mağlup ederken maç içinde sakatlanan Nikola Kalinic, karşılaşmanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe Beko'da Kalinic hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 83-75 yendi.

Karşılaşmanın son bölümünde burnuna aldığı darbe ile yerde kalan Nikola Kalinic, maçın tamamlanmasının ardından kontrol nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Sırp oyuncunun durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Fenerbahçe Bekoda Kalinic hastaneye kaldırıldı

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