25.11.2019 - 08:09 |
Fenerbahçe Beko'da Kalinic hastaneye kaldırıldı
Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 83-75 mağlup ederken maç içinde sakatlanan Nikola Kalinic, karşılaşmanın ardından hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 83-75 yendi.
Karşılaşmanın son bölümünde burnuna aldığı darbe ile yerde kalan Nikola Kalinic, maçın tamamlanmasının ardından kontrol nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Sırp oyuncunun durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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