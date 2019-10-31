Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde Ã¼st Ã¼ste yenilgiler alan FenerbahÃ§e Beko'nun baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Zeljko Obradovic ile oyuncu Jan Vesely, yarÄ±n Zalgiris ile oynayacaklarÄ± karÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesi taraftarlardan destek istedi.Â

KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde aÃ§Ä±klamalarda bulunan Obradovic, taraftarlarÄ±n desteÄŸini beklediÄŸini belirterek, "Åžu anda daha Ã¶nce hiÃ§ yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir dÃ¶nemi yaÅŸÄ±yoruz ve Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir basketbol oynuyoruz. Bir ÅŸekilde enerji kazanmalÄ± ve reaksiyon gÃ¶stermenin bir yolunu bulmalÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Avrupa Ligi'nde her takÄ±ma karÅŸÄ± en iyi ÅŸekilde oynayabilecek kaliteye sahip olduklarÄ±nÄ±n bilincine varmalarÄ± gerektiÄŸini kaydeden Obradovic, "Åžimdi evimize dÃ¶nÃ¼yoruz ve bu bizim iÃ§in harika bir fÄ±rsat. Elbette taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n gelip bize destek olmalarÄ±nÄ± bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

SarÄ±-lacivertli basketbolcu Jan Vesely ise Zalgiris ile zor bir maÃ§ yapacaklarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Ä°lk dakikadan itibaren savaÅŸmaya hazÄ±r olmalÄ± ve maÃ§Ä±n sonuna dek konsantre kalabilmeliyiz. Evimizde taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle iyi bir karÅŸÄ±laÅŸma Ã§Ä±karmak istiyoruz." gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aktardÄ±.