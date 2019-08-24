24.08.2019 - 14:00| Ä°STANBUL (AA)
Fenerbahçe Beko'da oyuncular saÄŸlÄ±k kontrolünden geçti
SarÄ±-lacivertli basketbol takÄ±mÄ±nda oyuncular Nikola Kalinic, Jan Vesely, TarÄ±k Biberovic, Egehan Arna ve Derrick Williams, Liv Hospital Ulus'ta saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§ti.Â
FenerbahÃ§e Beko Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'nda oyuncularÄ±n saÄŸlÄ±k kontrolleri sÃ¼rÃ¼yor.
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2019-2020 sezonu hazÄ±rlÄ±klarÄ±na 26 AÄŸustos Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak sarÄ±-lacivertli takÄ±mda Nikola Kalinic, Jan Vesely, TarÄ±k Biberovic, Egehan Arna ve Derrick Williams'Ä±n saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§tiÄŸi belirtildi.
Liv Hospital Ulus'ta gerÃ§ekleÅŸtirilen kontrollerde basketbolcularÄ±n kardiyoloji, kulak burun boÄŸaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, gÃ¶z ve diÅŸ muayenelerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Kan deÄŸerleri Ã¶lÃ§Ã¼len oyunculara, eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler uygulandÄ±ÄŸÄ± ve radyolojik kontroller yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
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