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23.12.2019 - 10:39 |

Fenerbahçe Beko'da Stimac'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko, 3 aylık sözleşme imzalanan Vladimir Stimac'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'da Stimac'la yollar ayrıldı

THY Euroleague'de kötü günler geçiren sarı lacivertli takım da bir de ayrılık yaşandı. Fenerbahçe Beko'da Eylül'de 3 aylık sözleşme imzalanan Vladimir Stimac'le yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

Skorer, Stimac'ın sözleşmesinin bitmek üzere olduğunu böyle duyurmuştu

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Açıklama şöyle:

2019-20 sezonunun geride kalan bölümünde Fenerbahçe Beko formasını giyen ve bu süreçte takımımıza önemli katkıları bulunan Vladimir Stimac ile Kulübümüz arasındaki sözleşme sona ermiştir. Başarılı oyuncumuz, kariyerine farklı bir takımda devam edecektir.
 
Stimac’a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.
 
Fenerbahçe Spor Kulübü

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