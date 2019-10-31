Fenerbahçe Beko'dan son 13 yılın en kötü başlangıcı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşıyor.

Son 5 yılda Dörtlü Final oynayıp 1 şampiyonluk elde eden ve bu sezona da kupanın en büyük favorilerinden biri olarak başlayan sarı-lacivertliler, ilk 5 haftada büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Marko Guduric ve Nicola Melli'yi NBA'ye kaptıran ancak sezona Nando De Colo ve Derrick Williams gibi yıldız transferlerle başlayan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 5 maçında 4 yenilgi aldı.

Ülker'le birleşmesi sonucu Avrupa Ligi'nde 2006-2007 sezonundan itibaren boy gösteren sarı-lacivertliler, son 13 yılın en kötü lig başlangıcını yaptı. İlk sezonunda başantrenör Aydın Örs yönetiminde 5 maçta 4 yenilgi alan sarı-lacivertliler, aradan geçen 12 sezon sonra da bu kötü istatistiğini tekrarladı.

Obradovic 16 yıl sonra aynı başlangıcı yaşadı

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic de 16 yıl sonra ilk kez Avrupa Ligi'nde çalıştırdığı bir takımla ilk 5 maçta 4 yenilgi aldı.

Avrupa Ligi'ni 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Sırp çalıştırıcı, Yunan ekibi Panathinaikos'un başında 2003-2004 sezonunda ilk 5 maçta 4 yenilgi yaşamıştı. O dönem Yunan ekibi son 16'ya kalmayı başarmış ama bu turda elenmişti.

Geçen sezon 5 yenilgi vardı

Fenerbahçe Beko, geride kalan sezonun lig etabında aldığı yenilgi sayısına şimdiden yaklaştı.

Dörtlü Final oynadığı 2018-2019'un normal sezonunda 30 haftada 5 yenilgi alarak lider olan ve bu performansıyla tarihe geçen sarı-lacivertliler, bu sezon ise 5 haftada 4 mağlubiyetle hayal kırıklığı oluşturdu.

Hücum performansı

Fenerbahçe Beko, düşen hücum performansıyla da dikkatleri üzerine topladı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ndeki 18 takım içinde 69.8 sayı ortalamasıyla ilk 5 haftada 17. sırada yer aldı.

De Colo, Kostas Sloukas, Jan Vesely, Willams gibi önemli skorerleri olmasına rağmen Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız mts deplasmanında 56, Maccabi FOX karşısında ise 55 sayıda kalarak kötü bir hücum performansına imza attı.

Derbide farklı yenilgi

Fenerbahçe Beko, Avrupa'daki kötü sezon başlangıcını ligde Galatasaray Doğa Sigorta'yla oynadığı derbi maça da yansıttı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta sonu sarı-lacivertliler, deplasmanda sarı-kırmızılı rakibine 19 sayı farkla 83-64 yenildi. Sarı-lacivertlier, 6. sezonunu geçirdiği Obradovic'le Türkiye'deki en farklı 2. yenilgisini de derbide aldı.