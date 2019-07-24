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24.07.2019 - 19:21

Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı netleşiyor

Fenerbahçe Beko'nun 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başlayacağı tarih ve hazırlık programı netleşiyor.

Fenerbahçe Beko'nun hazırlık programı netleşiyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezonu 26 Ağustos'ta açacak Fenerbahçe Beko, hazırlık maçları için üç farklı ülkeyi ziyaret edecek.

Hazırlıklarına İstanbul'da başlayacak sarı-lacivertliler, 13 Eylül'e kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Romanya'nın Cluj kentine 13 Eylül'de gidecek ve burada özel bir turnuvaya katılacak Fenerbahçe Beko, organizasyonda, U-Banca Transilvania Cluj Napoca (Romanya), Partizan (Sırbistan) ve Mornar Bar (Karadağ) takımlarıyla mücadele edecek. Bu turnuva kapsamında 14 ve 15 Eylül'de iki maç yapacak Fenerbahçe Beko, 16 Eylül sabahı İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe Beko, 16 Eylül tarihini İstanbul'da geçirdikten sonra, bu kez 17 Eylül'de İtalya'nın yolunu tutacak. İtalya'da 18 Eylül tarihinde De'Longhi Treviso Basket ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, 19 Eylül'de Bologna'ya geçecek ve burada da 20 Eylül tarihinde Segafredo Virtus Bologna'ya rakip olacak.

20 Eylül'deki karşılaşmadan sonra Atina'ya geçecek Fenerbahçe Beko, 21-22 Eylül tarihlerinde Pavlos Giannakopoulos anısına Atina'da düzenlenecek özel turnuvaya katılacak.

Bu organizasyonda Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Panathinaikos OPAP (Yunanistan), Maccabi Fox (İsrail) ve Armani Milan (İtalya) takımları yer alacak. Sarı-lacivertliler, 22 Eylül gecesinde İstanbul'a dönecek ve Cumhurbaşkanlığı Kupası hazırlıklarını burada sürdürecek.

Fenerbahçe Beko'nun hazırlık dönemine ilişkin önemli tarihler şöyle:

26 Ağustos-sezon açılışı

14-15 Eylül-Cluj hazırlık turnuvası (iki maç)

18 Eylül-De'Longhi Treviso hazırlık maçı (Venedik)

20 Eylül-Segafredo Virtus Bologna hazırlık maçı (Bologna)

21-22 Eylül – Pavlos Giannakopoulos hazırlık turnuvası (iki maç)

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