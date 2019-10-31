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31.10.2019 - 09:54 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 5 haftada bir galibiyet elde ederken, 4 kez mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde etti.

Avrupa'da 515. randevu

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 515. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 514 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 218 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 312 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 127 kez mağlup oldu.

 

 

 

 

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