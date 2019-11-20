Fenerbahçe Beko'nun kritik Barcelona maçı canlı bahisle Misli.com'da

Geçtiğimiz sezon Final Four oynadığı Euroleague’de bu yıl kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe henüz deplasman galibiyeti alamadı. Genel toplamda ise çıktığı 8 Euroleague karşılaşmasında sadece 2 galibiyeti bulunan temsilcimiz Barcelona’yı yenerek hem kötü gidişi sonlandırmak hem de iddiasını yeniden ispatlama amacında. Sarı-lacivertlilerde De Colo ile Westermann’ın sakatlıkları özellikle de sıkışık fikstürde hiç iyi olmadı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe Euroleague’de bu sezon çıktığı 8 maçın 2’sinde galip gelebildi.

Barcelona’nın ise 8 karşılaşmada 2 mağlubiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe deplasmanda çıktığı tüm maçları kaybederken Barcelona ise evinde oynadığı karşılaşmaların hepsini kazandı.

Fenerbahçe Euroleague’deki oynadığı 8 maçın 5’inde rakiplerine 80 ve daha üzeri sayı şansı tanıdı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Kritik karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %35’e yakını ev sahibi Barcelona’nın kazanacağını düşünüyor. Üyelerin %17’si ise ilk çeyreğin de Barcelona üstünlüğüyle kapanacağı görüşünde.

GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU

Fenerbahçe oynadığı 5 deplasman maçını da kaybetti. Şimdi de bu sezonun en güçlü ve geniş rotasyonuna sahip Barcelona deplasmanına çıkıyor. Bu yıl yaptığı transferlerle ligin en pahalı kadrosu olan Barcelona da 8 maçın 6'sını kazandı. Evlerinde hiç yenilmediler. Formsuz Fenerbahçe'yi mağlup edeceklerini düşünüyorum. Kanarya'da sakatlıkları süren De Colo ve Westerman da oynamayacak. Hücumda sorun yaşayacaklardır. İkili bahiste 1 ve alt tercihini öneriyorum.