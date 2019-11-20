Fenerbahçe Beko'nun kritik Barcelona maçı canlı bahisle Misli.com'da
Euroleague’deki bu sezon ilk deplasman galibiyetini almak isteyen Fenerbahçe, Barcelona’ya konuk oluyor. Temsilcimizin zorlu mücadelesine her zaman olduğu gibi Misli.com’dan canlı bahis yapabileceksiniz.
Geçtiğimiz sezon Final Four oynadığı Euroleague’de bu yıl kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe henüz deplasman galibiyeti alamadı. Genel toplamda ise çıktığı 8 Euroleague karşılaşmasında sadece 2 galibiyeti bulunan temsilcimiz Barcelona’yı yenerek hem kötü gidişi sonlandırmak hem de iddiasını yeniden ispatlama amacında. Sarı-lacivertlilerde De Colo ile Westermann’ın sakatlıkları özellikle de sıkışık fikstürde hiç iyi olmadı.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
- Fenerbahçe Euroleague’de bu sezon çıktığı 8 maçın 2’sinde galip gelebildi.
- Barcelona’nın ise 8 karşılaşmada 2 mağlubiyeti bulunuyor.
- Fenerbahçe deplasmanda çıktığı tüm maçları kaybederken Barcelona ise evinde oynadığı karşılaşmaların hepsini kazandı.
- Fenerbahçe Euroleague’deki oynadığı 8 maçın 5’inde rakiplerine 80 ve daha üzeri sayı şansı tanıdı.
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Kritik karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %35’e yakını ev sahibi Barcelona’nın kazanacağını düşünüyor. Üyelerin %17’si ise ilk çeyreğin de Barcelona üstünlüğüyle kapanacağı görüşünde.
GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU
Fenerbahçe oynadığı 5 deplasman maçını da kaybetti. Şimdi de bu sezonun en güçlü ve geniş rotasyonuna sahip Barcelona deplasmanına çıkıyor. Bu yıl yaptığı transferlerle ligin en pahalı kadrosu olan Barcelona da 8 maçın 6'sını kazandı. Evlerinde hiç yenilmediler. Formsuz Fenerbahçe'yi mağlup edeceklerini düşünüyorum. Kanarya'da sakatlıkları süren De Colo ve Westerman da oynamayacak. Hücumda sorun yaşayacaklardır. İkili bahiste 1 ve alt tercihini öneriyorum.