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12.11.2019 - 22:46 |

F.Bahçe Beko'ya zorlu maçlar öncesi taraftar morali...

Sarı-lacivertli taraftarlar, zorlu deplasman periyoduna giren Fenerbahçe Beko'ya salona gelerek destek verdi.

F.Bahçe Beko'ya zorlu maçlar öncesi taraftar morali...

Fenerbahçe Beko'ya taraftar morali...Sarı-lacivertli taraftarlar, 4 maçlık deplasman serisi öncesi Ülker Sports Arena'ya gelerek Obradovic ve öğrencilerine destek verdi. 

Fenerbahçe Beko'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Taraftarlarımızla buluştuk! Dört maçlık deplasman serimiz öncesinde takımımıza destek vermek için salonumuza gelen taraftarlarımıza teşekkürlerimizle..." ifadeleri kullanıldı.

F.Bahçe Bekoya zorlu maçlar öncesi taraftar morali...

 

 

 

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