Skorer - Ligin 16. haftası dev derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı Kruse(p), Ozan ve Vedat'ın attığı gollerle 3-1 mağlup ederek lider Sivasspor'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Beşiktaş'ın maçtaki tek golü ise Atiba'dan geldi.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe 23. dakikada Kruse'nin penaltıdan attığı golle öne geçti: 1-0

32. dakikada bu kez sahneye Ozan Tufan çıktı. Ozan uzaktan attığı harika golle farkı ikiye çıkardı: 2-0

İkinci yarı için umutlanmak isteyen Beşiktaş farkı bire indiren golü Atiba'nın ayağından buldu ve ilk yarı bu skorla tamamlandı: 2-1

Karşılıklı pozisyonların yaşandığı maçın 58. dakikasında Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç farkı ikiye yükseltti: 3-1

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 28'e çıkararak maç fazlasıyla 3. sıraya yükselirken konuk ekip Beşiktaş ise 27 puanda kaldı.

Sarı lacivertli takım önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor'a konuk olurken, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı ise Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

GOL! 23'Kruse(p), 32'Ozan Tufan, 58'Vedat 45+5'Atiba

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Deniz, Kruse, Vedat

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Lens, Caner Erkin, Burak

Maçtan dakikalar

2. dakikada Isla’nın sağ kanattan pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Tolga’nın plase vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Gustavo’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Rebocho’nun eline çarpan top sonrasında hakem Cüneyt Çakır VAR’a gitti. Pozisyonu izleyen Çakır daha sonra penaltı kararı verdi.

23. dakikada penaltıda topun başına geçen Max Kruse kaleci Karius’un solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada orta sahada Diaby’den topu kapan Tolga Ciğerci’nin pasında topla ilerleyen Ozan’ın ceza yayının gerisinden uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

45+5. dakikada Caner'in orta sahasın sol tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde boşta kalan Atiba'nın sağ ayağı ile vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

48. dakikada Caner Erkin'in rakip yarı sahanın ortalarında sol taraftan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası civarında Elneny'nin kafa şutu sonrası top üstten dışarı gitti.

54. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Burak Yılmaz, Jailson'un hatasıyla topla buluştu. Burak'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Altay Bayındır meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

58. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2'ye yükseltti. Ceza sahası önüne kadar topla hareketlenen Deniz Türüç, pasını sağdan bindiren Isla'ya gönderdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Isla'nın yerden ortasına ön direkte ayak koyan Muric'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

67. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe plase vuruşunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Kruse'nin ara pasında altıpasta hareketlenen Muric'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

73. dakikada Kruse'nin pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Tolga Ciğerci'nin plasesinde, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Ljajic yedeğe Roco ilk 11'e

Siyah-beyazlılarda zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör Abdullah Avcı önemli hamleler yaptı.

İlk olarak Adem Ljajic yedek kulübesine alındı. Fenerbahçe'yi kanatlarla yıpratmak isteyen Avcı, Sırp yıldızla da özel olarak görüşüp durumu anlattı ve kendisini hamle oyuncusu olarak değerlendireceğini belirtti.

Öte yandan savunmada da düzenlemeler yapıldı. Vedat Muriç'in hava toplarındaki etkinliği nedeniyle Victor Ruiz yerine Enzo Roco tercih edildi.

Kanatlarda da etkin olabilmek adına Caner ve Lens kanatları alırken Diaby de forvet arkasına geçti.

Ozan Tufan rüzgarı

Kadıköy'de Ozan Tufan rüzgarı esti. Derbide kaptanlığı alan yıldız orta saha, Beşiktaş'a uzaktan attığı golle tarihe geçti

Kadıköy'de Beşiktaş maçına kaptan olarak çıkan ve kariyerinde ilk kez bir derbide kaptanlık yapan Ozan Tufan, tarihi anlar yaşadı.

Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda kaptanlığı devralan Ozan, 33. dakikada uzaktan attığı enfes goller de ayakta alkışlandı.

Kadıköy'ü adeta ayağa kaldıran ve büyük coşku yaratan Ozan Tufan, gol sevincini yedek kulübesiyle yaşadı.

Hemen Ersun Yanal'ın yanına koşan 24 yaşındaki futbolcu uzun süre gole sevindi. Tüm takım da Ozan'a sarılarak destek oldu.

Muriç'ten özel tebrik

Geçtiğimiz hafta Sivasspor deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrası Ozan Tufan'a ilk tepkiyi gösteren isim olan Vedat Muriç, bu sefer tebrik etti.

Ozan'ın attığı harika gol sonrası hemen arkadaşına giden Muriç, sıkı sıkı sarıldı.

VAR beklentisi

Beşiktaş'ta Ozan Tufan'ın golünden sonra VAR beklentisi oluştu. Orta sahada Diaby'ye faul yapıldığını ifade eden futbolcular Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

Caner Erkin de sert tepkileri nedeniyle sarı kart gördü.

Emre'siz orta saha Jailson'lu stoper

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal, ilk 11'de önemli hamleler yaptı. Kaptan Emre Belözoğlu sağ kasığındaki sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ancak Emre kadroya alınsaydı da yedekler arasında olacaktı. Eksik ve cezalıları fazla olan Ersun Yanal, sol bekte Nabil Dirar'la devam etti.

Kanatlarda da Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç ilk 11'e girdi. Stoper hattında da Serdar Aziz'in yanında Jailson'un görevlendirilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Zanka'yı kullanmayan teknik heyet, Brezilyalı futbolcuyu tercih etti.

Dikkat çeken müzikler

Ülker Stadı'nda karşılaşma öncesi çalınan müzikler dikkat çekti. Fenerbahçe taraftarlarının her Beşiktaş maçında yaptığı tezahüratların müziklerinin çalınması tribünlerden beğeni topladı.

Bayrak ve atkı şov

Ülker Stadı'nda her derbi yapılan koreografiler bu sefer olmadı. Sarı-lacivertliler bunun yerine Maraton Üst tribünde dev bir 'Sarı Kanaryalar' yazan bayrak açtı.

Bütün tribünler ise maça dakikalar kala atkılarını açarak görsel bir şölen hazırladı.

Öte yandan Kadıköy'de bütün tribünler tamamen doldu. Sezonun en kalabalık maçını oynayan Fenerbahçe'de kapalı gişe oldu.

Kruse milli marşa katıldı

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse bir kez daha Milli marşımızı okudu. Daha önce Galatasaray derbisinde de benzer görüntüsüyle dikkat çeken Kruse, Beşiktaş maçı öncesi de alkışları kaptı.

Artık Türkçe öğrenmeye başlayan ve Milli Marşımıza ilgi duyan tecrübeli futbolcu duyarlılığı ile biliniyor.