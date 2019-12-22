Süper Lig'de 16. haftanın en önemli müsabakasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Lider Sivasspor'un Ankara deplasmanından 2 puan bırakmasının ardından Kadıköy'de oynanan derbi maçının önemi bir kat daha arttı. Hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadele saat 19.00'da başladı.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ: 2-0(İLK YARI OYNANIYOR)

GOL! 23'Kruse(p), 32'Ozan Tufan

2. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası önünden çektiği şutu Karius zorlukla kornere çeldi.

VAR incelemesi sonrası penaltı kazanan Fenerbahçe, Kruse'nin golüyle öne geçti: 1-0

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Deniz, Kruse, Vedat

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Lens, Caner Erkin, Burak

MAÇTAN NOTLAR

Ljajic yedeğe Roco ilk 11'e

Siyah-beyazlılarda zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör Abdullah Avcı önemli hamleler yaptı.

İlk olarak Adem Ljajic yedek kulübesine alındı. Fenerbahçe'yi kanatlarla yıpratmak isteyen Avcı, Sırp yıldızla da özel olarak görüşüp durumu anlattı ve kendisini hamle oyuncusu olarak değerlendireceğini belirtti.

Öte yandan savunmada da düzenlemeler yapıldı. Vedat Muriç'in hava toplarındaki etkinliği nedeniyle Victor Ruiz yerine Enzo Roco tercih edildi.

Kanatlarda da etkin olabilmek adına Caner ve Lens kanatları alırken Diaby de forvet arkasına geçti.

Emre'siz orta saha Jailson'lu stoper

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal, ilk 11'de önemli hamleler yaptı. Kaptan Emre Belözoğlu sağ kasığındaki sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ancak Emre kadroya alınsaydı da yedekler arasında olacaktı. Eksik ve cezalıları fazla olan Ersun Yanal, sol bekte Nabil Dirar'la devam etti.

Kanatlarda da Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç ilk 11'e girdi. Stoper hattında da Serdar Aziz'in yanında Jailson'un görevlendirilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Zanka'yı kullanmayan teknik heyet, Brezilyalı futbolcuyu tercih etti.

Dikkat çeken müzikler

Ülker Stadı'nda karşılaşma öncesi çalınan müzikler dikkat çekti. Fenerbahçe taraftarlarının her Beşiktaş maçında yaptığı tezahüratların müziklerinin çalınması tribünlerden beğeni topladı.

Bayrak ve atkı şov

Ülker Stadı'nda her derbi yapılan koreografiler bu sefer olmadı. Sarı-lacivertliler bunun yerine Maraton Üst tribünde dev bir 'Sarı Kanaryalar' yazan bayrak açtı.

Bütün tribünler ise maça dakikalar kala atkılarını açarak görsel bir şölen hazırladı.

Öte yandan Kadıköy'de bütün tribünler tamamen doldu. Sezonun en kalabalık maçını oynayan Fenerbahçe'de kapalı gişe oldu.

Kruse milli marşa katıldı

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse bir kez daha Milli marşımızı okudu. Daha önce Galatasaray derbisinde de benzer görüntüsüyle dikkat çeken Kruse, Beşiktaş maçı öncesi de alkışları kaptı.

Artık Türkçe öğrenmeye başlayan ve Milli Marşımıza ilgi duyan tecrübeli futbolcu duyarlılığı ile biliniyor.