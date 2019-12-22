Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi canlı bahis heyecanı Misli.com'da!

Hafta içinde İstanbulspor’u ikinci kez devirerek Türkiye Kupası’nda son 16’ya kalan Fenerbahçe, Süper Lig’de ise son haftalarda istediği alabilmiş değil. Son olarak lider Sivasspor’a konuk olan antrenör Ersun Yanal’ın ekibi, sahadan puansız ayrılırken son 4 hafta 7 puan kaybetmiş oldu. Evinde Beşiktaş’a 15 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe’de cezalı olan Garry Rodrigues’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Miha Zajc yok.

Türkiye Kupası’nda 24Erzincanspor deplasmanına rotasyonlu kadroyla çıkan Beşiktaş, 2-0 kaybetmesine rağmen ilk maçı 3-0 kazandığı için kupada turladı. Süper Lig’de ise son olarak İstanbul’da Yeni Malatyaspor’a kaybederek ligdeki 6 maçlık galibiyet serisine son verdiler. Lig maçında kırmızı kart gören Caner Erkin, cezasını kupa maçında çektiği için bu maçta görev alabilecek. Uzun süredir sakat olan Douglas ve Dorukhan kesin yok. Victor Ruiz’in ise antrenman eksikliği var.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, evinde son 15 lig maçında da Beşiktaş’a kaybetmedi.

İki ekip arasında oynanan son 8 resmi maçta toplam 13 kırmızı kart çıktı.

Fenerbahçe’nin bu sezon evinde oynadığı 7 lig maçının 5’i 2,5 Gol Üstü bitti.

Beşiktaş’ın bu sezon deplasmanda oynadığı 7 lig maçının 5’i 2,5 Gol Üstü bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER