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19.12.2019 - 17:17 |

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi İddaa oranları açıklandı

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi iddaa oranları değişti. Beşiktaş'ın oranında ilk açıklanana göre ciddi bir fark var.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi iddaa oranları belli oldu.

Oranlara bakıldığında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a oranla favori olduğu gözüküyor.

İşte derbi İddaa oranları

Fenerbahçe: 1.90

Beraberlik: 3.00

Beşiktaş: 2.55

19 Aralık 2019 tarihi itibariyle iddaa risk yönetimi dev derbinin oranlarını değiştirdi. İşte yeni oranlar...

Fenerbahçe: 1.85

Beraberlik: 3.20

Beşiktaş: 2.90

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi İddaa oranları açıklandı

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