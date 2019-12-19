19.12.2019 - 17:17 |
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi İddaa oranları açıklandı
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi iddaa oranları değişti. Beşiktaş'ın oranında ilk açıklanana göre ciddi bir fark var.
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi iddaa oranları belli oldu.
Oranlara bakıldığında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a oranla favori olduğu gözüküyor.
İşte derbi İddaa oranları
Fenerbahçe: 1.90
Beraberlik: 3.00
Beşiktaş: 2.55
19 Aralık 2019 tarihi itibariyle iddaa risk yönetimi dev derbinin oranlarını değiştirdi. İşte yeni oranlar...
Fenerbahçe: 1.85
Beraberlik: 3.20
Beşiktaş: 2.90