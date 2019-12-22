Fenerbahçe Beşiktaş karşısında! Kadıköy'de dev derbi

350. randevu

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün yapacakları Süper Lig maçıyla 350. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 349 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924’te Fenerbahçe’nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe’nin 482 golüne, Beşiktaş 440 golle karşılık verdi.



Sarı-lacivertliler önde

Süper Lig’in 16. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde, Kadıköy’deki maçlarda ev sahibi sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında 3 farkla üstünlüğü bulunuyor.

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Ülker Stadı’nda 56 kez karşılaştı. Kadıköy’deki maçlarda Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 21, Beşiktaş 18 kez kazandı, 17 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Kadıköy’de Fenerbahçe 77, Beşiktaş 71 kez gol sevinci yaşadı.

10 futbolcu ilk kez oynuyor

Zorlu maçta birçok futbolcu ilk kez bu derbinin heyecanını yaşayacak. Fenerbahçe’de Luiz Gustavo, Vedat Muriç, Deniz Türüç, Zanka, Altay, Rami, Mevlüt, Kruse ve Tolga oynamaları halinde sarı-lacivertli formayla ilk kez Beşiktaş ile oynanacak bir derbi maçta görev yapacak. Beşiktaş’ta da Nkoudou, Ruiz, Rebocho, Elneny ve Diaby, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşayacak.



Favori Fenerbahçe

Kadıköy’de bugün oynanacak dev derbinin heyecanı bahis dünyasını da sardı. Şu ana kadar en çok oynanan tercih sarı-lacivertli takımın galibiyeti yönünde oldu. Fenerbahçe’nin son derbilerdeki ‘Kadıköy büyüsü’ tercihlerin yoğunluğunu ev sahibi takımın lehine çevirdi. Türkiye’nin en hızlı büyüyen yasal İddaa sitesi Misli.com’da Fenerbahçeli üyelerin yüzde 96’sı takımlarının galibiyetine oynadı.





Oynama yüzdeleri arasında en çok dikkat çeken dağılım ise Beşiktaşlı üyelerin yüzde 67 ve Galatasaraylı üyelerin yüzde 74’ünün de Fenerbahçe galibiyetini tercih etmesiydi. Trabzonsporluların tercihi ise beraberlik yönünde oldu. Bordo-mavili taraftarların yüzde 55’i seçimini beraberlikten yana kullandı. Misli.com’da taraf ve gol bahislerinin ardından en çok “Kırmızı kart olur” bahsi ilgi gördü. İki takım arasında oynanan son 4 derbide toplam 24 sarı, 6 kırmızı kartın çıkmış olması kart beklentisini yükseltti. Misli.com özel etkinlikleri arasında yer alan ‘Toplam ofsayt sayısı’ ve ‘Hakem VAR ekranını izlemeye kaç kez gider’ bahisleri de popüler seçimler arasında yer aldı.





Çalışmalar tamamlandı

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları tamamlandı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki son antrenmanda ısınma ve koşu çalışmaları yapıldı. Daha sonra futbolcular özel şut ve pas programına geçti. İdmanın son bölümünde çift kale maçla taktik çalışmalar yapıldı.