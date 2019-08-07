Fenerbahçe 72 gün sonra taraftarı önünde! Cagliari maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe-Cagliari maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Taraftarlar maçın oynanacağı gün ve saati araştırmayı sürdürüyor. 72 gün sonra taraftarı ile bir araya gelmeye hazırlanan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. Tranfser çalışmalarının da devam ettiiği Fenerbahçe'de yeni transferlerin bu akşam sahada olması bekleniyor. Uzun bir aradan sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönen Emre Belözoğlu'nun ise Cagliari karşısında nasıl bir performans ortaya koyacağı en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki Fenerbahçe-Cagliari maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, evinde 72 gün sonra taraftarı ile buluşmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde İtalyan ekibi Cagliari Calcio ile bir hazırlık maçı yapacak. Bugün Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Fenerbahçe kart sahiplerinin yanı sıra kulüp telekomünikasyon hattına sahipler için satışa çıkan biletlerin genel satışı ise bu akşam yapılacak. Cagliari maçının bilet fiyatları ise 20.00 TL ile 400.00 TL arasında değişiyor.

FENERBAHÇE CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Cagliari hazırlık maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. Zorlu mücadele Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Murat Sağlam, Sadık Çiftpınar, Jailson, Cebrail, Ozan Tufan, Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigues, Kruse, Muriç,

Cagliari: Cragno, Mattiello, Klavan, Ceppitelli, Lykogiannis, Rog, Oliva, Ionita, Birsa, Pavoletti, João Pedro.