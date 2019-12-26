Fenerbahçe, Coentrao'yu gündemine aldı!

Fenerbahçe'de sol bek için yoğun mesai harcanıyor. Ersun Yanal'ın savunmanın soluna mutlaka Hasan Ali Kaldırım ile rekabete girecek takviye istemesinin ardından çalışmalarını hızlandıran yönetim, Fabio Coentrao'yu gündemine aldı.

A Spor'un haberine göre; FFP'nin kıskacında olan ve bonservisi elinde olan isimlere yönelen Fenerbahçe, Portekiz'li sol bek ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Coentrao, Sarı Lacivertli formaya çok yakın.

Bir dönem Real Madrid'de de forma giyen ve uzun bir süredir kendisine kulüp arayan Fabio Coentrao, geçtiğimiz sezonu ülkesinin takımlarından Rio Ave'de geçirmişti.