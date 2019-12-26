26.12.2019 - 22:55 |
Fenerbahçe, Coentrao'yu gündemine aldı!
Fenerbahçe'nin sol bek transferi için Fabio Coentrao'yu gündemine aldığı iddia edildi. Coentrao, geçtiğimiz sezonu ülkesinin takımlarından Rio Ave'de geçirmişti. Portekiz'li yıldız ile büyük ölçüde anlaşıldı.
Fenerbahçe'de sol bek için yoğun mesai harcanıyor. Ersun Yanal'ın savunmanın soluna mutlaka Hasan Ali Kaldırım ile rekabete girecek takviye istemesinin ardından çalışmalarını hızlandıran yönetim, Fabio Coentrao'yu gündemine aldı.
A Spor'un haberine göre; FFP'nin kıskacında olan ve bonservisi elinde olan isimlere yönelen Fenerbahçe, Portekiz'li sol bek ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Coentrao, Sarı Lacivertli formaya çok yakın.
Bir dönem Real Madrid'de de forma giyen ve uzun bir süredir kendisine kulüp arayan Fabio Coentrao, geçtiğimiz sezonu ülkesinin takımlarından Rio Ave'de geçirmişti.