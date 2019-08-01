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01.08.2019 - 18:51| AA

Fenerbahçe, Cumhuriyet KupasÄ±'nda Sivasspor'a konuk olacak

FenerbahÃ§e, Cumhuriyet KupasÄ±'nda Demir Grup Sivasspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Â

Fenerbahçe, Cumhuriyet KupasÄ±'nda Sivasspor'a konuk olacak

FenerbahÃ§e, Cumhuriyet KupasÄ±'nda Demir Grup Sivasspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 10 AÄŸustos Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Yeni 4 EylÃ¼l StadÄ±'nda oynanacak mÃ¼sabaka saat 19.00'da baÅŸlayacak.

Â Demir Grup Sivasspor tarafÄ±ndan her yÄ±l geleneksel olarak dÃ¼zenlenen Cumhuriyet KupasÄ±, bu yÄ±l Sivas Kongresi'nin 100. yÄ±lÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â 

FenerbahÃ§e, 2010 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Cumhuriyet KupasÄ±'nÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

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