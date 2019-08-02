Fenerbahçe, Deniz Türüç ile anlaştı

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.

TRT Spor canlı yayınına bağlanan Bedir, "Biz zaten Fenerbahçe ile anlaşmıştık. Deniz'in de Fenerbahçe ile anlaştığı bilgisi bize ulaştı. Hayırlı olsun. Bu gece veya yarın açıklanır diye düşünüyorum. Deniz'e bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gelen bilgilere göre Sarı-lacivertliler, Kayserispor'a bu transfer için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Fenerbahçe duyurdu

Kayserispor'dan sonra Fenerbahçe de Deniz Türüç ile anlaştıklarını resmen duyurdu. Açıklamada, "Kulübümüz, Deniz Türüç’ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir" ifadelerini kullandı.