Fenerbahçe, Deniz Türüç'ü açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen milli futbolcu Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Milli oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Deniz Türüç, 4 sezon boyunca formasını giydiği İstikbal Mobilya Kayserispor ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 144 maçta 28 gole imza attı.

Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum! Böylesi kaliteli bir ekibe katılmak ve birlikte nice şampiyonluklar, zaferler kazanmak için sabırsızlanıyorum. Gerek taraftar gerek kulüp burada olmam gerektiğini hissettiren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.