FenerbahÃ§e, Denizli virajÄ±nda! Tek eksik Dirar...

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FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 8. haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â Denizli AtatÃ¼rk StadÄ±'nda oynanacak ve saat 19.00'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ±, hakem FÄ±rat AydÄ±nus yÃ¶netecek.Â

Ligde oynadÄ±ÄŸÄ± son 5 karÅŸÄ±laÅŸmada sadece 1 galibiyet alabilen sarÄ±-lacivertliler, 7. haftada konuk ettiÄŸi Antalyaspor'a 1-0 yenilmiÅŸti.

Teknik direktÃ¶r Ersun Yanal yÃ¶netimindeki sarÄ±-lacivertli ekip, geride kalan 7 maÃ§ta hanesine 11 puan yazdÄ±rdÄ±.

Ev sahibi Yukatel Denizlispor'un ise ligde 8 puanÄ± bulunuyor.

Tek eksik Nabil Dirar

FenerbahÃ§e'de Yukatel Denizlispor maÃ§Ä± Ã¶ncesinde Nabil Dirar dÄ±ÅŸÄ±nda eksik oyuncu bulunmuyor.Â SakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle uzun sÃ¼re takÄ±mdan ayrÄ± kalan futbolculardan Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n, Denizli deplasmanÄ±nda forma giymesi bekleniyor.

SakatlÄ±klarÄ±nÄ± atlatan fakat maÃ§ eksiklikleri bulunan Victor Moses ve Garry Rodrigues ile milli karÅŸÄ±laÅŸmalar dolayÄ±sÄ±yla lige verilen arada sakatlÄ±klar yaÅŸayan ancak son antrenmanlarda takÄ±ma katÄ±lan Emre BelÃ¶zoÄŸlu ve Max Kruse, teknik direktÃ¶r Ersun Yanal'Ä±n gÃ¶rev vermesi durumunda oynayabilecek.

Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m'Ä±n yokluÄŸunda sol bek pozisyonunda gÃ¶rev yapan Nabil Dirar ise henÃ¼z sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlatamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Yukatel Denizlispor karÅŸÄ±sÄ±nda forma giyemeyecek.

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