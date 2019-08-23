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23.08.2019 - 20:53| Skorer

Fenerbahçe duyurdu! Derrick Williams...

Fenerbahçe Beko, Derrick Williams'ı İstanbul'a getirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe duyurdu! Derrick Williams...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Beko, yeni transferi Derrick Williams'ı İstanbul'a getirdiğini duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan sarı-lacivertli kulüp, "Sezon açılışımız için geri sayımda son günler! Oyuncumuz  Derrick Williams da İstanbul’a geldi" dedi.

Nicolo Melli'nin yerine transfer edilen 28 yaşında ve 2.03 metre boyundaki ABD'li yıldız, NBA'de 6 takımda forma giydikten sonra Bayern Münih'e gelmişti. Euroleague'de 13.4 sayı ve 4.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ve Marko Guduric gibi yıldızların NBA'e transfer olması sonrası kadrosunu Nando De Colo, Leo Westermann ve Berkay Candan ile güçlendirmişti. 

Fenerbahçe duyurdu Derrick Williams...

 

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