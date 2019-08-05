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05.08.2019 - 12:28| İSTANBUL (İHA)

Fenerbahçe, evinde 72 gün sonra taraftarı ile buluşuyor

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi çarşamba günü İtalyan temsilcisi Cagliari Calcio ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı hazırlık maçının biletlerini öncelikli satışa çıkardı. Biletlerin genel satışı ise yarın yapılacak.

Fenerbahçe, evinde 72 gün sonra taraftarı ile buluşuyor

Fenerbahçe, evinde 72 gün sonra taraftarı ile buluşmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi 7 Ağustos Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde İtalyan ekibi Cagliari Calcio ile bir hazırlık maçı yapacak. Bugün Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Fenerbahçe kart sahiplerinin yanı sıra kulüp telekomünikasyon hattına sahipler için satışa çıkan biletlerin genel satışı ise yarın yapılacak. Cagliari maçının bilet fiyatları ise 20.00 TL ile 400.00 TL arasında değişiyor.

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