Fenerbahçe evinde kaybetti! Süper Lig puan durumu günün maçları

Süper Lig'de 7. haftanın perdesi dün akşam oynanan iki maç ile açıldı. Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'a kaybederken, Yeni Malatyaspor, golcüsü Adis Jahovic'in yıldızlaştığı maçta Denizlispor'u 5-1'lik skorla devirdi. Oynanan iki maçın ardından Süper Lig'de puan durumu yeniden şekillendi. İşte Süper Lig puan durumu ve günün maçları...

SÜPER LİG'DE ALINAN SONUÇLAR VE GÜNÜN MAÇLARI

SÜPER LİG PUAN DURUMU

