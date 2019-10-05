05.10.2019 - 11:30 |
Fenerbahçe evinde kaybetti! Süper Lig puan durumu günün maçları
Süper Lig'de 7. hafta açılış maçında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. 6. dakikada Ufuk Akyol'un ayağından bulduğu golle 1-0 maçı kazanan Antalyaspor haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı. Yeni Malatyaspor ise sahasında ligin yeni temsilcisi Denizlispor'u 5-1'lik skorla geçti. İşte Süper Lig'de oluşan yeni puan durumu ve bugün oynanacak maçlar...
Süper Lig'de 7. haftanın perdesi dün akşam oynanan iki maç ile açıldı. Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'a kaybederken, Yeni Malatyaspor, golcüsü Adis Jahovic'in yıldızlaştığı maçta Denizlispor'u 5-1'lik skorla devirdi. Oynanan iki maçın ardından Süper Lig'de puan durumu yeniden şekillendi. İşte Süper Lig puan durumu ve günün maçları...
SÜPER LİG'DE ALINAN SONUÇLAR VE GÜNÜN MAÇLARI
SÜPER LİG PUAN DURUMU