Fenerbahçe ezeli rekabette Trabzonspor'a üstünlük kurdu

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası öncesi nefesler tutuldu, futbolseverler dev karşılaşmayı merakla beklemeye başladı. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Dev mücadelede Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakem Ali Şansalan, VAR hakemi ise Ali Palabıyık.

İki takım 124. randevuya çıkacak. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 45 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 91 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 123 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 37 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin 155 golüne, Trabzonspor 133 golle cevap verdi.

Ligde Fenerbahçe önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 92 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, 32 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 121 golüne, Trabzonspor 92 golle cevap verdi.

Trabzonspor, İstanbul'da Fenerbahçe'yi 22 yıldır yenemiyor

Bordo-mavililer ezeli rakibi Fenerbahçe'yi İstanbul'da 22 yıldır yenemiyor. Bordo mavililer, Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1'lık galibiyet alırken, söz konusu tarihten sonra dış sahada maç kazanamadı. İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 58 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 27, Trabzonspor'un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 21 maçta eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 85, Trabzonspor ise 56 gol attı.

Geçen sezon Trabzonspor evinde F.Bahçe'yi yendi

Geçen sezon Trabzon'da oynanan ilk maçı bordo-mavili takım 2-1 kazanmıştı. Kadıköy'deki karşılaşma ise 1-1 sona ermişti.

