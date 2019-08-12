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12.08.2019 - 08:00

Fenerbahçe fedakârlığı

Mathias Zanka Jorgensen, büyük bir fedakarlık yaparak Fenerbahçe’ye geldi.

Fenerbahçe fedakârlığı

Transfer dönemi kapsamında Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı en son isim olan Mathias Zanka Jorgensen, büyük bir fedakarlık yaparak Fenerbahçe’ye geldi. İngiltere’de Huddersfield’la transferi konusunda adeta büyük bir mücadele veren Danimarkalı stoperin, sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediği belirtildi.
İngiliz kulübünün yönetimiyle bizzat konuşan Zanka, ayrılık noktasında izin vermelerini gerekçeleriyle anlattı. Kariyerine artık bir şampiyonluk eklemek istediğini aktaran 29 yaşındaki oyuncu, Huddersfield’da kalması halinde karşılıklı sorun yaşayacaklarını vurguladı.

Bu nedenle takımla antrenmanlara dahi katılmayan ve tek başına bireysel çalışmalar yapan Zanka’ya forma numarası verilmedi. Fenerbahçe’ye transfer olmak için kadro dışı kalmayı göze alan tecrübeli savunmacı, İstanbul’un yolunu tutarken çok sevindi.

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