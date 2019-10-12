Fenerbahçe fedakârlığı

CELAL UMUT EREN

Kadro dışı dönemi ve sonrasında gösterdiği bağlılıkla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Faslı yıldız, son 2 aydır da özellikle fıtık sorununa rağmen hiç tepki vermedi. Ülkesinin milli takımından bile affını isteyecek noktaya gelen tecrübeli oyuncu, joker olarak değerlendirildi, sol bek oynamayı istemese de ses etmedi, hep bekledi.

Fenerbahçe’de Nadil Dirar’ın fıtık sorunu sebebiyle operasyon olması Ersun Yanal’ı düşündürüyor. Ancak fiziksel anlamda artık zorlandığı bir noktaya gelen Dirar, büyük fedakârlığıyla da dikkat çekiyor.

2 ayı bulan bir süredir fıtık sorunu bulunan 32 yaşındaki oyuncu, hem kariyer anlamında hem de sağlık açısından riskler alsa da sarı-lacivertli formayı bırakmadı. Fas Milli Takımı ile önce Cezayir ile yapılacak maça gitmemek için af isteyen Dirar, daha sonra teknik direktör Vahid Halilhodzic ile telefonda konuşarak takımının kendisine ihtiyaç duyduğunu ve şu dönemde sakatlık riski nedeniyle iznini istediğini aktardı.

Hasan Ali Kaldırım olmadığı için istemediği halde sol beke kayan başarılı futbolcu, uzun zamandır da adeta bir joker gibi oldu.



Tam not

Geçtiğimiz yıl Phillip Cocu döneminde takım kötü giderken kadro dışı bırakılan Faslı futbolcu, bir gün bile kulübü aleyhinde bir davranışta bulunmayarak herkesten tam not almıştı. Hatta Dereağzı’nda çok iyi çalışan tecrübeli oyuncu, Ersun Yanal’ın gelişiyle beraber bulduğu şansı değerlendirip kaptanlar arasına adını yazdırdı. Yanal tarafından sağ açık, sağ bek, orta sahanın ortası ve sol bekte kullanılan Faslı isim, bir gün bile tepki göstermedi.

Son olarak fıtık rahatsızlığında da Hasan Ali Kaldırım tedavi sürecine göre operasyon yapılmasını kabul ederek yine alkışlanacak bir harekete imza atan deneyimli yıldız, Başkan Ali Koç’un da en takdir ettiği isimlerden biri.

Liderliği, takım için oynaması, mücadelesi ve fedakârlığıyla simgeleşmeye başlayan Nabil Dirar’la sözleşme uzatılması gündemde duruyor.

‘Ameliyat iyi geçti’

Nabil Dirar, ameliyat sonrası sosyal medyadan mesaj paylaştı. Faslı oyuncu, “Ameliyat iyi geçti. Umarım kısa zamanda sahalarda olurum. Tüm mesajlar için teşekkürler. Yakında görüşürüz” ifadelerini kullandı.

Hiç durmadı

Nabil Dirar, Ersun Yanal yönetiminde affedildikten sonra kadroya hızlı döndü. Hemen formayı kapan Faslı oyuncu, adeta dinlenmeye fırsat bulamadı. Hem sarı-lacivertliler hem de Fas Milli Takımı için mücadele veren Dirar, yaz döneminde bile çok çalıştı.

İlk olarak geçen sezonun ikinci yarısında lig ve kupada 16 resmi maça çıkan tecrübeli yıldız, ardından yaz döneminde Fas ile Afrika Uluslar Kupası’na katıldı. 4 maçta boy göstererek sağ bek oynayan Dirar, hemen Fenerbahçe kampına dahil oldu. Audi Cup’ta boy gösteren Dirar, Hasan Ali’nin sakatlığıyla sol beke geçirildi. Real Madrid ve Bayern Münih gibi güçlü rakipler önüne sol bek çıkan Dirar, bu sezon da ligde 7 maçın tamamında ilk 11’de ve sol bekte boy gösterdi.

Tepki bile aldı

Kadro dışı kaldıktan sonra kulübe küsmeyen ve kimseyle sorun çıkarmayan Nabil Dirar, Audi Cup’ta da taraftarlarla karşı karşıya gelmişti. Sol bek oynamasına rağmen hatası nedeniyle tribünden ıslıklanan Dirar, oyundan çıkmak istemişti.

Çok bozulan Faslı futbolcu, teknik heyet ve arkadaşların ısrarıyla oyuna döndü. Maç sonrası başta Başkan Ali Koç olmak üzere Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu ile konuşan Dirar küsmeden devam etti.

Ersun Yanal’ın güvendiği oyuncu takım içerisinde 5 kaptandan bir tanesi.