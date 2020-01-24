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24.01.2020 - 18:19 | | Skorer

Fenerbahçe Futbol Akademisi’nin göğüs sponsoru HDI Sigorta oldu

Fenerbahçe kulübü, futbol akademisi forma göğsünde HDI Sigorta yazılı formalar ile çıkacak. Bu anlaşma kapsamında Fenerbahçe 19, 17, 16, 15 ve 14 Yaş Altı takımları sponsorluk formalarını giyecek.

Fenerbahçe Futbol Akademisi’nin göğüs sponsoru HDI Sigorta oldu

Bu anlaşma kapsamında Fenerbahçe 19, 17, 16, 15 ve 14 Yaş Altı takımları, karşılaşmalara forma göğsünde HDI Sigorta yazılı formalar ile çıkacak

Fenerbahçe'de yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Altyapıya gerçekleştirdiği yatırımlarla Türk futbolunun geleceği adına “lokomotif” olma hedefi taşıyan, bu anlamda pek çok adım atan Kulübümüzün, altyapı takımlarına gösterdiği ilgi ve farklı bakış açısına HDI Sigorta’nın destek olması, kulübümüzün geleceğine gösterilen en önemli adımlardan biri olmuştur.

Fenerbahçemizin Erkek Voleybol Takımı’nın isim ve forma sponsoru ve birçok farklı alanda çok değerli iş ortağımız olan HDI Sigorta’nın, Fenerbahçe Futbol Akademisi’ne bağlı 5 genç takımımıza gösterdiği bu destek, pek çok markaya ve kulübe de “öncü ve örnek” olacaktır.

Anlaşmanın kulübümüz ve HDI Sigorta için başarılı bir iş birliği olmasını temenni ediyor; geleceğimize heyecanla bakmamıza sebep olan altyapı takımlarımızın başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz."


Fenerbahçe Futbol Akademisi’nin göğüs sponsoru HDI Sigorta oldu

 

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