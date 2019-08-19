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19.08.2019 - 18:13

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Süper Lig'de sezonu Gazişehir Gaziantep maçıyla açıyor. Kadıköy'deki karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu 1. hafta kapanış maçında Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu. 

İLK 11'LER:

FenerbahçeAltay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Victor Moses, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi

Gazişehir Gaziantep: Günay, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Jefferson, Tetteh, Chibsah, Olkowkski, Morais, Kayode, Pawlowski

 

 

 

 

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