19.08.2019 - 18:13
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe Süper Lig'de sezonu Gazişehir Gaziantep maçıyla açıyor. Kadıköy'deki karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu 1. hafta kapanış maçında Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER:
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Victor Moses, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi
Gazişehir Gaziantep: Günay, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Jefferson, Tetteh, Chibsah, Olkowkski, Morais, Kayode, Pawlowski