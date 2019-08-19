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19.08.2019 - 00:11| AA

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçına hazır

Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek Fenerbahçe kampa girdi

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gazişehir Gaziantep'i konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. 

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda üç gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. 

Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. 

Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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