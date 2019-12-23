Fenerbahçe geçen yılı ikiye katladı

Onur Dinçer / Skorer

Bu sezonki mevcut durum ile geçen sezonun aynı dönemi karşılaştırıldığında, sarı-lacivertlilerin kaydettiği aşama gün yüzüne çıktı. Ligde sondan ikinciliğe inmişti 16. hafta geçen sezon Fenerbahçe’nin sıralamada en dibi gördüğü haftaydı. 15. haftada ligde 17. sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, 16. haftayı da 15 puanla yine 17. sırada tamamladı.

16. hafta korkuydu, çıkış oldu

16. hafta bu sezon ise tam tersine Fenerbahçe’nin yükseliş haftası oldu. En önemli rakiplerinden Beşiktaş’ı mağlup ederek derbiyi kazanan Fener, puanını 28’e yükselterek ligde 3. sıraya tırmandı.

Küme düşmeden şampiyonluğa

Geçen sezon sondan ikinci sırada geçtiği 16. haftada küme düşme korkusu yaşayan takım, bu sezon aynı haftada ligin zirvesine bir adım daha yaklaşarak şampiyonluk hesapları yapmaya başladı.

Devreyi ikinci bitirebilir

Trabzonspor’un bu akşam Konya deplasmanında galibiyet dışında alacağı herhangi bir sonuç, Fenerbahçe’nin haftayı ilk üç sırada bitirmesi anlamına gelecek. Haftaya Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek Fenerbahçe’nin, ilk yarıyı ikinci sırada bitirme ihtimali bulunuyor.