Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Bu sezon deplasmanda yaşadığı puan kayıplarına bir türlü engel olamayan Fenerbahçe, son olarak Göztepe deplasmanında da iki puan kaybetti. İzmir’de 2 kez geriye düşen Sarı Kanaryalar, %60 topa sahip olduğu ve daha üstün olduğu maçtan bir puanla ayrıldı ve ligdeki son 6 deplasmanında 12 puan kaybetmiş oldu. Ev sahibinde cezalı olan Nabil Dirar’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Victor Moses ve Mevlüt Erdinç yok. Hasan Ali Kaldırım ise durumu şüpheli.

Antrenör Hamza Hamzaoğlu’nun takımın başına gelmesinden adeta kabuk değiştiren Gençlerbirliği, yeni antrenörüyle 4 maçta 8 puan toplayarak hiç yenilgi almadı. Özellikle 4 maçın 3’ünde geriye düştükten sonra geri gelerek maçı bırakmayışları en fazla dikkati çeken özellik oldu. Konuk ekipte ise son maçta sakatlanan Erdem Özgenç yok.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasındaki son 7 maçın 6’sında karşılıklı goller atıldı.

Bu haftaya kadar ilk yarılarda en fazla gol atan ekip Fenerbahçe.

Fenerbahçe evindeki son 13 lig maçının 12’sinde gol yedi.

Gençlerbirliği bu sezon deplasmandaki 6 lig maçında da gol attı.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği Fenerbahçe’nin maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %64’ü ev sahibinin kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Alt/Üst. Misli.com üyelerinin yaklaşık %7’si maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CAN TONGO NE DİYOR?

Fenerbahçe oynadığı son iki deplasman maçından da beraberlikle ayrıldı. Zirvenin 5 puan gerisine düşen ev sahibi bu maçı seyircisi önünde kazanmak isteyecektir. Vedat Muric ve Emre Belözoğlu önderliğinde Fenerbahçe kazanır.