Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ın çıkışıyla kendini ligin 6. sırasında bulan Fenerbahçe iki haftadır berabere kalıyordu. Gençlerbirliği'ni bu hafta konuk edecek olan Sarı Kanarya olumsuz bir sonuç aldığı takdirde iyice sıkıntıya düşecek. Mutlak galibiyet paralosıyla sahaya çıkacak olan sarı-lacivertli ekip 3 puan alarak rahat bir nefes almak istiyor. Öte yandan 4 haftadır yenilgi yüzü göremeyen Gençlerbirliği ise seriyi devam ettirmenin peşinde...

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20.30'da Sükrü Sarçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetirken karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

HASAN ALİ KALDIRIM’IN DURUMU BELİRSİZ

Fenerbahçe’de geçen hafta sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarılan Hasan Ali Kaldırım’ın durumunun belirsizliği sürüyor.

Teknik direktör Ersun Yanal, Hasan Ali’nin son antrenmanda durumunu gördükten sonra ilk 11’ini netleştirecek.

Fenerbahçe’de Ziraat Türkiye Kupası maçında İstanbulspor karşısında sakatlanan Victor Moses ile sakatlığı devam eden Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Nabil Dirar da Gençlerbirliği karşısında görev alamayacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu ile stoper Serdar Aziz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE İLE GENÇLERBİRLİĞİ 91. RANDEVUDA

İki takım arasında geride kalan 90 maçta sarı-lacivertliler 45, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 6 maçtan 5'ini kazanıp, birinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 157 gole, Gençlerbirliği 94 golle karşılık verdi.

2017-2018 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşma 2-2 tamamlandı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 35 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 25'ini kazandı, 7'sinde berabere kaldı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Gençlerbirliği, çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Ligde 14 puanla 13. sırada yer alan başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç ve Ahmet Oğuz, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 28-3, gol sayısında da 101-39 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 12 maç ise berabere sonuçlandı.

Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 18 maçtan 16'sını yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Fenerbahçe, 2003-2004'teki maçı 1-0, 2006-2007'dekini ise 2-1 kazandı.