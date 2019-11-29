Fenerbahçe, Göztepe'yle yarın deplasmanda karşılaşacak

Süper Lig'in geride kalan 12 haftasını 21 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı. Bu sezon 15 puan kaybının 10'unu deplasmanda yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada 6 maçta 2 galibiyet alabildi.

Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi ise haftaya 16 puanla 9. sırada girdi.

Göztepe ile Fenerbahçe arasında yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Kruse ve Muric kadroda olacak

Fenerbahçe'de sakatlıkları düzelen Max Kruse ve Vedat Muric, maç kadrosunda olacak.

1,5 aydır forma giyemeyen Kruse ile sakatlığı nedeniyle ilk kez geçen hafta oynayamayan Muric, Göztepe maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Öte yandan, Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dirar, Göztepe karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Göztepe 51. randevuda

Fenerbahçe ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 75-33 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki müsabakada ise kazanan taraf 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu.

İzmir'deki maçlar

İki ekip İzmir'de 26. kez lig maçı oynayacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 18 gol attı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 50 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.