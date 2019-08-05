05.08.2019 - 15:47| Ä°HA
Fenerbahçe günün ilk idmanÄ±nÄ± tamamladÄ±
Yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Can Bartu Tesisleri'nde sÃ¼rdÃ¼ren FenerbahÃ§e, gÃ¼nÃ¼n ilk antrenmanÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â
Teknik DirektÃ¶r Ersun Yanal yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman saat 10.30â€™da baÅŸladÄ±. IsÄ±nma, koordinasyon ve Ã§abukluk Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla baÅŸlayan idman; taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla tamamlandÄ±.Â
SarÄ±-lacivertliler, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na akÅŸam saatlerinde yapacaÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼n ikinci idmanÄ±yla devam edecek.Â