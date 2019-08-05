Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeFenerbahçe günün ilk idmanÄ±nÄ± tamamladÄ±
05.08.2019 - 15:47| Ä°HA

Fenerbahçe günün ilk idmanÄ±nÄ± tamamladÄ±

Yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Can Bartu Tesisleri'nde sÃ¼rdÃ¼ren FenerbahÃ§e, gÃ¼nÃ¼n ilk antrenmanÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Fenerbahçe günün ilk idmanÄ±nÄ± tamamladÄ±

Teknik DirektÃ¶r Ersun Yanal yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman saat 10.30â€™da baÅŸladÄ±. IsÄ±nma, koordinasyon ve Ã§abukluk Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla baÅŸlayan idman; taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla tamamlandÄ±.Â 
SarÄ±-lacivertliler, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na akÅŸam saatlerinde yapacaÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼n ikinci idmanÄ±yla devam edecek.Â 

Luiz Suarez'den mest eden gol!
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Erol Bedir transferi açÄ±kladÄ±: Bugün ve ya yarÄ±n geliyor...

Erol Bedir transferi aÃ§Ä±kladÄ±: BugÃ¼n ve ya yarÄ±n geliyor...

Antrenör Cemal Özdiyar vefat etti

AntrenÃ¶r Cemal Ã–zdiyar vefat etti

BeÅŸiktaÅŸ'tan Necip Uysal açÄ±klamasÄ±!

BeÅŸiktaÅŸ'tan Necip Uysal aÃ§Ä±klamasÄ±!

Menemenspor, Mehmet Boztepe'yi transfer etti

Menemenspor, Mehmet Boztepe'yi transfer etti

SÄ±radaki Haber