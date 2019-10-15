Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'a kavuşuyor

Celal Umut Eren / Skorer

Fenerbahçe, Süper Lig’de 8. haftada Denizlispor deplasmanında kritik bir maça çıkacak. Antalyaspor yenilgisini telafi etmeye çalışacak sarı-lacivertliler, en büyük gündem sol bek. Teknik direktör Ersun Yanal’ın en fazla kafa yorduğu konu olan sol bek için güzel haberler gelmeye başladı.

Sezon başında AUDI Cup’ta sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, formasını geri almak için hazır hale geliyor. Tecrübeli sol bek 2 gündür yapılan idmanların tamamında takımla beraber yer aldı. Hasan Ali Kaldırım sadece Galatasaray maçında uzatmalarda oyuna sokulmuştu.

Ligde 7 haftadır sol beksiz olan Fenerbahçe’de Nabil Dirar yer almıştı. Dirar’ın da fıtık ameliyatı olmasıyla gözler Hasan Ali’ye döndürüldü. Ancak idmanlardan ve son olarak ABD’deki tedavi programından sonra olumlu sonuçlar alan başarılı futbolcu, Denizlispor maçıyla formasına kavuşmaya hazırlanıyor.