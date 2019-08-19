Fenerbahçe hazır

Gazişehir Gaziantepspor maçıyla yeni sezona “Merhaba” diyecek olan Fenerbahçe, son hazırlığını dün akşam yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde galibiyet iddiasıyla hazırlanan sarı-lacivertlilerde özellikle Hasan Ali’nin sakatlığı Yanal’ı sıkıntıya soktu. Tecrübeli teknik adam, Hasan’ın yokluğunda sol kanadı Dirar’a emanet edecek.



Geçen yıla göre yarıdan fazlası değişen takımda futbolcuların uyum sorunu yaşamaması için uğraş veren Ersun Yanal, antrenmanda öğrencilerini sık sık uyardı, yapılması gerekenleri sıraladı.

12 maçtır yenilgisiz

Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda oynadığı son 12 lig maçını da kaybetmedi. Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018’de MKE Ankaragücü’ne mağlup olan sarı-lacivertliler, Kadıköy’de son 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy’de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy’de 27 lig maçına çıkan Yanal, 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

Evinde iyi başlıyor

Süper Lig’in yeni takımı Gazişehir Gaziantep’i konuk edecek olan Fenerbahçe, Kadıköy’de taraftarının önünde çıktığı 39 açılış karşılaşmasının 31’ini kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan sarı-lacivertliler, sadece 3 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe’yi, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004’te ise İstanbulspor yenmişti.

Hasret bitecek mi?

Fenerbahçe, tam 123 haftadır hasret kaldığı Süper Lig’de liderlik koltuğuna sezonun ilk haftasında oturma şansını yakaladı.

Sarı-lacivertliler, son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 30 Kasım 2015’te Trabzonspor’u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturmuştu. Fenerbahçe, daha sonra aradan geçen yaklaşık 4 yıl ve 3.5 sezonda hiçbir haftayı lider bitiremedi.

5 aylık bekleyiş

Fenerbahçe’de stoperde yeni transfer Zanka’nın oynaması bekleniyor. Sarı-lacivertli oyuncunun maç eksiği bulunsa da, Ersun Yanal’ın bu bölgede daha iyi bir alternatif yok. Danimarkalı stoperin transferini isteyen Yanal, taktik antrenmanlarda stoperde Jailson ile birlikte bu futbolcuyu denedi. Takıma geç katılmasının yanı sıra, 9 Mart’tan bu yana resmi maça çıkmamış olması futbolcunun tecrübesiyle bu sıkıntıyı aşacağı görüşü hakim...