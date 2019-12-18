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18.12.2019 - 09:42 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe HDI Sigorta'ya İtalyan rakip

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Cucine Lube Civitanova'yı konuk edecek.

Fenerbahçe HDI Sigorta'ya İtalyan rakip

 

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında sahasında Çekya temsilcisi Jihostroj'a 3-2 yenilen sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada deplasmanda bir başka İtalya ekibi Trentino Itas'a aynı skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe HDI Sigorta, Cucine Lube Civitanova'yı mağlup ederek son sırada bulunduğu gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Fenerbahçe HDI Sigortaya İtalyan rakip

 

 

  

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