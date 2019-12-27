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27.12.2019 - 14:29 | | İSTANBUL (İHA)

Fenerbahçe hırs küpü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe hırs küpü

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

 

 

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