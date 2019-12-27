Fenerbahçe hırs küpü

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.