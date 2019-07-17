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17.07.2019 - 15:11| AA

Fenerbahçe hücum çalışması yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hücum üzerine çalıştı.

Fenerbahçe hücum çalışması yaptı

Fenerbahçe, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki  idmanda iki gruba ayrılan oyuncular; top kapma, pas ve hücum çalışmaları yaptı.

İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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