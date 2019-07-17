17.07.2019 - 15:11| AA
Fenerbahçe hücum çalışması yaptı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hücum üzerine çalıştı.
Fenerbahçe, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda iki gruba ayrılan oyuncular; top kapma, pas ve hücum çalışmaları yaptı.
İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.