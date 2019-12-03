Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları başlıyor. 4 büyüklerden Fenerbahçe bu akşam sahasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Takımlar çift maçlı eleminasyon sistemine göre karşılaşacak. Bu nedenle Fenerbahçe ilk maçta güzel bir skor alarak ikinci maça rahat çıkmanın peşinde... İstanbulspor ise güçlü rakibi karşısında bir mucize arayacak.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe İstanbulspor maçı bu akşam saat 20.45'te Şükrü Saraçoğlu Stardyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetirken karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

ÖMER FARUK HEYECANI

Ersun Yanal, İstanbulspor maçın hazırlıkları kapsamında U19 takımının oyuncularını da A takım antrenmanına almıştı.

Yanal, bu akşam gençleri de karşılaşmanın kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. A takımla birlikte çalışan, altyapının göz bebeği Ömer Faruk Beyaz heyecanla bu maçı bekliyor.

15 yaşındaki oyuncu, ilk kez A takım kadrosuna girebilir. Ersun Yanal’ın genç yıldız adayıyla ilgili vereceği kararı taraftarlar da sabırsızlıkla bekliyor.