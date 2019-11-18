Fenerbahçe istatistiklerde zirvede

Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, Fenerbahçe oynadığı oyun ve elde ettiği istatistiklerle ligin en başarılı takımı olarak göze çarpıyor.

2019-2020 sezonunda sarı lacivertliler, %64.2 ile ligin en fazla topa sahip olan takımı. Ersun Yanal’ın öğrencileri 43 net gol pozisyonu ile rakiplerini geride bırakmayı bildi. Rakip kaleye çektikleri şutlarda da ligin 201 şut ile en fazla şut çeken takımı olan Fenerbahçe, bunlardan 68’inde isabet buldu ve yine ilk sırada kendine yer buldu.

Pas istatistiklerinde de ilk sırada bulunan sarı lacivertliler %85.3’lük isabet oranıyla liderliği elinde tutarken, 150 kilit pas ile de birinci pozisyonda bulunuyor.

Rakip yarı sahanın son bölümündeki istatistiklerde de ilk sıranın sahibi olan Fenerbahçe, üçüncü bölgede 1981 kez topla buluşurken aynı bölgede yaptığı 1330 pas ile de rakiplerinin önünde yer alıyor. Sarı lacivertliler ceza sahasında 296 kez topla buluşarak bu istatistikte de zirvenin sahibi.

Ersun Yanal ve teknik ekibi birçok alanda lider olan takımın istatistiklerinin sonuca daha da fazla yansıması için özel çalışmalar da yapıyor. Ligde 21 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, ligin 12. Haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde Isla kırmızı kart cezalısı olurken, özel program dahilinde çalışan Vedat Muriç ve Max Kruse ise Malatya maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.