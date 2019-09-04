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04.09.2019 - 10:48| Takvim

Fenerbahçe, Jerome Boateng'i reddetti! Nedeni...

Bayern Münih’in dünyaca ünlü stoperi Jerome Boateng’in transfer dönemi içerisinde Fenerbahçe’ye teklif edildiği iddia edildi. Sarı-lacivertli kulübün maliyeti fazla bularak bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

Yaz transfer döneminin sone ermesinin ardından bazı iddialar da gündeme düşmeye başladı. Takvim'de yer alan habere göre; Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'ye bu transferin öncesinde Bayern Münih'ih 31 yaşındaki tecrübeli stoperi Jerome Boateng'in kiralık olarak teklif edildiği ancak Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu maliyeti nedeniyle kadrosuna katmadığı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

76 kez Alman Milli Takım forması giyen Boateng'in piyasa değeri 20 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe, Jerome Boatengi reddetti Nedeni...

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