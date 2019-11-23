23.11.2019 - 22:05 | | AA
Fenerbahçe kafilesi Malatya'da
BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak FenerbahÃ§e, Malatya'ya geldi.Â
SÃ¼per Lig'de yarÄ±n BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak FenerbahÃ§e, Malatya'ya geldi.Â
Malatya HavalimanÄ±'nda sarÄ±-lacivertli taraftarlar, FenerbahÃ§e kafilesini coÅŸkuyla karÅŸÄ±ladÄ±.Â Polis koridorunun arkasÄ±ndan futbolculara sevgi gÃ¶sterisinde bulunan taraftarlar, meÅŸale yakarak takÄ±m otobÃ¼sÃ¼ne bir sÃ¼re eÅŸlik etti.Â
BtcTurk Yeni Malatyaspor ile FenerbahÃ§e arasÄ±ndaki karÅŸÄ±laÅŸma, yarÄ±n saat 19.00'da Yeni Malatya StadÄ±'nda oynanacak.