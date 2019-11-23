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23.11.2019 - 22:05 | | AA

Fenerbahçe kafilesi Malatya'da

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak FenerbahÃ§e, Malatya'ya geldi.Â

Fenerbahçe kafilesi Malatya'da

SÃ¼per Lig'de yarÄ±n BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak FenerbahÃ§e, Malatya'ya geldi.Â 

Malatya HavalimanÄ±'nda sarÄ±-lacivertli taraftarlar, FenerbahÃ§e kafilesini coÅŸkuyla karÅŸÄ±ladÄ±.Â  Polis koridorunun arkasÄ±ndan futbolculara sevgi gÃ¶sterisinde bulunan taraftarlar, meÅŸale yakarak takÄ±m otobÃ¼sÃ¼ne bir sÃ¼re eÅŸlik etti.Â 

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile FenerbahÃ§e arasÄ±ndaki karÅŸÄ±laÅŸma, yarÄ±n saat 19.00'da Yeni Malatya StadÄ±'nda oynanacak.

FenerbahÃ§e kafilesi Malatyada

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    Fenerbahçe'ye Malatya'da coÅŸkulu karÅŸÄ±lama
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