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28.12.2019 - 21:39 | | AA

Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi! Muriç'e büyük ilgi...

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Rize'ye geldi. Geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriç'e ilgi gösterdi.

Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi! Muriç'e büyük ilgi...

Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Rize'ye geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a gelen sarı-lacivertli kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile Rize'ye geçti ve kamp yapacağı otele yerleşti. 

Otel önünde bekleyen bir grup taraftar, futbolcularla özçekim yaptı. Taraftarlar geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriç'e ilgi gösterdi.

Fenerbahçe kafilesi Rizeye geldi Muriçe büyük ilgi...

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