Fenerbahçe - Kasımpaşa: 3-2

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Tempolu ve gergin geçen maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 6. ve 44. dakikalarda penaltılardan Vedat Muriç ve 59. dakikada Serdar Aziz kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 37. dakikada Khalili ve 56. dakikada Ben Youssef attı.

VAR'la penaltı

43. dakikada Luiz Gustavo, kafa vuruşu sonrasında elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Ali Palabıyık, VAR'a gittikten sonra penaltı kararını verdi.

2 Kırmızı kart

Öte yandan Kasımpaşa'da 45. dakikada Karim Hafez 2. sarından, Fenerbahçe'de Isla 73. dakikada direkt kırmızı kart ile takımlarını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 20'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maç eksiği bulunan Alanyaspor'un 19 puanı bulunuyor. Kasımpaşa ise 12 puanla 11. sırada kaldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Moses, Muriç

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, Yusuf, Hajradinovic, Mustafa, Koita.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. 4'üncü dakikada Hajradinovic ile ceza sahası içi sağ çaprazda girdiği ikili mücadelede Ozan Tufan yerde kaldı ve maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Vedat Muric, meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelerle buluşturdu: 1-0

14. dakikada Hasan Ali Kaldırım, sol kanattan ceza sahasına girerek ortasını yaptı. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Garry Rodrigues'in önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etti.

34. dakikada Kasımpaşa beraberlik golüne çok yaklaştı. Ani gelişen atakta Hajradinovic, pasını savunmanın arkasına sarkan Koita'ya verdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın yaptığı vuruşta kaleci Altay, ayağıyla müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın yerden pasında Khalili'nin altıpasın gerisinden bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın solundan ağlara gitti: 1-1

44. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. 42'nci dakikada Tolga Ciğerci'nin sağ taraftan kullandığı kornerde Luiz Gustavo'nun kafa vuruşunda Sadiku'ya çarpan top kornere gitti. VAR sisteminin uyarısıyla pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen maçın hakemi Ali Palabıyık, Sadiku'nun meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararı verdi. 44'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Vedat Muric, meşin yuvarlağı kaleci Fatih'in solundan filelerle buluşturdu: 2-1

45. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Fenerbahçe'nin ikinci golünün ardından hakeme alkışla tepki gösteren Karim Hafez, sarı kartla cezalandırıldı. Alkışla tepkisini sürdüren Hafez, hakem Ali Palabıyık tarafından ikinci sarının ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe 2-1 önde tamamladı.

54. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Ani gelişen konuk takım atağında, kendi yarı sahasından aldığı topla Fenerbahçe yarı sahasına geçen Koita, pasını Yusuf Erdoğan'a verdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf'un sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Altay Bayındır, sağ eliyle müdahale ederek topu güçlükle kornere çeldi.

56. dakikada konuk takım skoru 2-2'ye getirdi. Hajradinovic'in sağdan kullandığı kornerde altıpasın önünde Vedat Muric'ten seken top, Ben Youssef'in önünde kaldı. Bu oyuncunun arka direkte yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2

59. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Tolga Ciğerci'nin soldan kullandığı kornerde Serdar Aziz'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 3-2

71. dakikada Moses'ın soldan pasında Tolga Ciğerci'nin ceza sahasında topu kontrol ettikten sonra sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Fatih'ten döndü.

72. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Orta sahaya yakın bir bölgede Isla ile girdiği ikili mücadelede Veigneau yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık, Isla'yı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium, dev bir hamleyle dikkat çekti. Warner Bros'un dünyaca ünlü karakterleri Superman ve Batman ürünleri Feneriumlar'da satışa çıkarıldı.

Özel yapım tişörtler, hırkalar ve süeterler dün itibariyle taraftarlara sunuldu. Öte yandan, Fenerium'un sosyal medya hesaplarından yapılan tanıtımda futbolcuların ürünleri giymesi ve özel hareketler yapması oldukça beğeni topladı.

Muriç'e milli davet

Sarı-lacivertli takımın yıldız forveti Vedat Muriç, ülkesi Kosova'nın milli takımına davet aldı. Kosova'nın EURO 2020 elemelerinde 14 Kasım'da Çekya ve 17 Kasım'da İngiltere ile yapacağı kritik maçlarda Muriç de yer alacak.

Emre'siz karşılaşma

Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de ilk 11'de Emre Belözoğlu yer almadı. Sağ kasığında birinci derece zorlanma olan Emre, milli maçlar öncesi riske edilmedi.

Maç kadrosunda da bulunmayan tecrübeli orta saha, takımını tribünden destekledi. Emre yerine orta sahada Tolga Ciğerci görev yaptı. Kruse de sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Ersun Yanal'a destek

Sarı-lacivertli tribünler maç öncesinde ve maç başlarken teknik direktör Ersun Yanal'ı unutmadı. Tüm tribünler hep birlikte Ersun Yanal adına tezahürat yaptı.

Başarılı çalıştırıcı da tribünlere alkışlarla karşılık verdi.

'Zor bir lig'

Teknik direktör Ersun Yanal, maç öncesinde yayıncı kuruluşa geçen hafta kaçan liderlik şansıyla ilgili değerlendirme yaptı. Ligin henüz erken bir döneminde olduklarına dikkat çeken Yanal, "Zor bir lig yaşıyoruz. Puanların yakınlığı bize bunu gösteriyor. Kırılma maçları çok fazla" dedi.

'Çok şey öğreniyorum'

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Murat Sağlam, ilk kez bir lig maçında kadroya girdi. Yedek kulübesinde oturan genç sağ bek, Emre Belözoğlu ve Gustavo'nun kendisi için örnek olduğunu belirtti.

21 yaşındaki futbolcu, "Bu sene fazla forma şansı bulamadım ama takım iyi gidiyor, ben de elimden geleni yapıyorum ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Sıkı çalışacağım, çok çalışacağım ve beklentileri karşılamaya çalışacağım. Luiz gibi oyuncudan, Emre ağabeyden çok şey öğreniyorum" diye konuştu.

Gözler basket maçında

Ülker Stadı'nda taraftarların aklı Ataşehir'deki basketbol maçında kaldı. Aynı saatlerde Fenerbahçe BEKO'nun Euroleague'de Bayern Münih ile oynadığı karşılaşma yakından takip edildi.

Kasımpaşa maçı için Kadıköy'de olan taraftarlar, aynı anda basketbol karşılaşmasını da ihmal etti. Bazı localar ve koridorlarda basketbol maçı televizyonlardan verildi.

Atatürk'e büyük vefa

Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, unutulmadı. 10 Kasım'da vefatının 81. yılında özlemle ve hasretle anacağımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Fenerbahçe özel bir pankartla sahaya geldi.

Sarı-lacivertli futbolcular seremoniye, "Sonsuza dek ebediyen kalbimizde" pankartıyla çıktı.

Savunma sıkıntısı

Ersun Yanal ve öğrencileri, Süper Lig'de 5 maçtır kalesini gole kapatamıyor. En son 6. haftada Galatasaray derbisinde gol yemeyen Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında kalesinde gol gördü.

Arka arkaya 5 maçta da kalesini gole kapatamayan sarı-lacivertliler, bu sezonki en kötü seriyi yakaladı.

Kayseri'de yok Kadıköy'de VAR

Fenerbahçe, Kasımpaşa önünde ilk 2 golünü penaltıdan kaydetti. Geçen hafta Kayseri'de 3 penaltısı verilmeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de arka arkaya beyaz noktaya gitti

Fenerbahçe, Süper Lig'de 11. haftada Kasımpaşa maçında gollere penaltıyla gitti. İlk 2 gol penaltıdan geldi. Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanında 1-0 yenilen sarı-lacivertlilerin, 3 tane tartışmalı pozisyonu vardı ve penaltı itirazları yapılmıştı.

Arda Kardeşler, VAR'a bile gitmezken, bu hafta Kadıköy'de tam tersi bir görüntü oldu. İlk önce 6. dakikada Ozan Tufan'ın yerde kaldığı pozisyonda Ali Palabıyık direkt beyaz noktayı işaret etti. Ardından ilk yarı biterken Gustavo'nun kafa vuruşunu elle kesen Sadiku'nun hareketinde VAR'a gidildi.

Hakem Palabıyık özel olarak VAR'dan izledi ve penaltıyı verdi.

Gollere devam

Sarı-lacivertli takımda bu sezon en istikrarlı isimlerden olan Vedat Muriç, 7. kez ağları sarstı. 11 maçın tamamında sahada olan Kosovalı, takımının aynı zamanda en skorer ismi konumunda.

Muriç'İn Kasımpaşa'ya attığı ilk golün de 6. dakikada gelmesi dikkat çekti. Tecrübeli yıldız ayrıca bu sezon ilk penaltı gollerini attı.

Geçen sezon genelinde en golcü oyuncu 6 golle Soldado olmuştu. Muriç henüz 11 haftada bu rakamı aştı.